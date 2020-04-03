Карантин. Пенсии и социальные пособия переназначат автоматически

На период карантина пенсии и социальные пособия будут продлены автоматически без заявлений и каких-либо документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что вопрос урегулирован Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".
В связи с этим, во время карантина все пособия, связанные с прохождением МСЭК и ВКК, также будут продлены автоматически.
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В Минсоцполитики уточняют, что после завершения карантина или ограничительных мер орган соцзащиты или управление Пенсионного фонда пересчитает размер выплаченной государственной соцпомощи или пенсии на основании поданного заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов.
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