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Карантин. Пенсии и социальные пособия переназначат автоматически

Карантин. Пенсии и социальные пособия переназначат автоматически
03.04.2020, 16:20

В Минсоцполитики отмечают, что перерасчет на основании документов проведут уже после окончания карантина

На период карантина пенсии и социальные пособия будут продлены автоматически без заявлений и каких-либо документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что вопрос урегулирован Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

В связи с этим, во время карантина все пособия, связанные с прохождением МСЭК и ВКК, также будут продлены автоматически.

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В Минсоцполитики уточняют, что после завершения карантина или ограничительных мер орган соцзащиты или управление Пенсионного фонда пересчитает размер выплаченной государственной соцпомощи или пенсии на основании поданного заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов.

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Анна Андреева
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соцвыплаты пенсии карантин Минсоцполики
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