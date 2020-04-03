Минфин определил банки для выплат зарплат бюджетникам, субсидий и пенсий. Список

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В перечень вошли 43 уполномоченных банка:
Агропросперис Банк,
Акордбанк,
Акцент-Банк,
Банк Альянс,
Банк Восток,
Глобус Банк,
Восточно-Украинский Банк "Грант",
Идея Банк,
Банк "Клиринговый дом",
Коммерческий Инвестиционный Банк,
Коммерческий Индустриальный Банк,
Креди Агриколь Банк,
Кристалбанк,
АКБ "Львов",
Мегабанк,
Метабанк,
Международный Инвестиционный Банк,
Мотор-Банк,
МТБ Банк,
АБ "Пивденный",
Пиреус Банк МКБ
Поликомбанк,
Полтава-банк,
Первый Украинский Международный Банк,
АКБ "Радабанк",
Банк Сич,
ТАСкомбанк,
Укрстройинвестбанк,
УкрСиббанк,
Универсал Банк,
Банк Форвард,
Юнекс Банк.
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