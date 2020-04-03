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Минфин определил банки для выплат зарплат бюджетникам, субсидий и пенсий. Список

Минфин определил банки для выплат зарплат бюджетникам, субсидий и пенсий. Список
03.04.2020, 11:26

В перечне 43 уполномоченных банка

Министерство финансов Украины опубликовало список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В перечень вошли 43 уполномоченных банка:

Ощадбанк,

ПриватБанк,

Укргазбанк,

Укрэксимбанк,

Агропросперис Банк,

Акордбанк,

Акцент-Банк,

Альфа-Банк,

Банк Альянс,

Банк Восток,

Глобус Банк,

Восточно-Украинский Банк "Грант",

Идея Банк,

Индустриалбанк,

Банк "Клиринговый дом",

Коммерческий Инвестиционный Банк,

Коммерческий Индустриальный Банк,

Банк Кредит Днепр,

Креди Агриколь Банк,

Кредобанк,

Кристалбанк,

АКБ "Львов",

Мегабанк,

Метабанк,

Международный Инвестиционный Банк,

Мотор-Банк,

МТБ Банк,

ОТП Банк,

АБ "Пивденный",

Пиреус Банк МКБ

Поликомбанк,

Полтава-банк,

Правэкс Банк,

Первый Украинский Международный Банк,

АКБ "Радабанк",

Райффайзен Банк Аваль,

Банк Сич,

ТАСкомбанк,

Укрстройинвестбанк,

УкрСиббанк,

Универсал Банк,

Банк Форвард,

Юнекс Банк.

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Анна Андреева
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субсидии бюджетники пенсии уполномоченные банки зарплаты бюджетникам
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