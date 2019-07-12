Еще двум банкам разрешили выплачивать деньги бюджетникам

По результатам конкурсного отбора, который прошел 10 июля, список банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, пополнился двумя банками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Список пополнили Акцент-Банк (АО А-Банк) и Агропросперис Банк (АО АП Банк). Всего уполномоченными выплачивать бюджетные деньги являются 38 банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-Банк, ОТП Банк, Банк Альянс, Львов, Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, Восточно-украинский банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий Индустриальный Банк, Универсал Банк, Радабанк, Банк Восток, Мотор-Банк, Аккордбанк, Кристалбанк, Банк Сич, Клиринговый дом, Метабанк, Международный Инвестиционный Банк, Правэкс Банк, ТАСкомбанк, Укрбудінвестбанк, Акцент-Банк (А-Банк), Агропросперис Банк (АП Банк).

Ранее сообщалось, что половина пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке.