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12.07.2019, 17:26

Еще двум банкам разрешили выплачивать деньги бюджетникам

Еще двум банкам разрешили выплачивать деньги бюджетникам

В списке уполномоченных выплачивать зарплаты бюджетникам, пенсии и пособия уже 38 банков

По результатам конкурсного отбора, который прошел 10 июля, список банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, пополнился двумя банками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Список пополнили Акцент-Банк (АО А-Банк) и Агропросперис Банк (АО АП Банк). Всего уполномоченными выплачивать бюджетные деньги являются 38 банков: УкрэксимбанкОщадбанкПриватБанкУкргазбанкУкрсоцбанкРайффайзен Банк АвальКредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБАльфа-Банк, ОТП Банк, Банк Альянс, Львов, Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, Восточно-украинский банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий Индустриальный Банк, Универсал Банк, Радабанк, Банк Восток, Мотор-Банк, Аккордбанк, Кристалбанк, Банк Сич, Клиринговый дом, Метабанк, Международный Инвестиционный Банк, Правэкс Банк, ТАСкомбанк, Укрбудінвестбанк, Акцент-Банк (А-Банк), Агропросперис Банк (АП Банк).

Ранее сообщалось, что половина пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке.

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Теги: пенсия, бюджетники, пособие, уполномоченный банк
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