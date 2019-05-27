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27.05.2019, 16:10

Половина пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке: инфографика

Половина пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке: инфографика

Пенсионеры выбирают ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль

Большинство украинских пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке, свидетельствуют данные Пенсионного фонда, опубликованные в Facebook.

Из 11,4 млн пенсионеров 7,3 млн обслуживаются в банках, остальные - пользуются услугами Укрпочты.

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Самыми популярными банками среди пенсионеров являются государственные ПриватБанк (50,5%), Ощадбанк (37,8%) и коммерческий Райффайзен Банк Аваль (5,3%). Еще 6,4% пенсионеров пользуются другими банками.

Государственные банки по итогам первого квартала заработали более 8 млрд грн прибыли. При этом прибыль всего банковского сектора за этот период составила 12,9 млрд грн, а ПриватБанк заработал 7,6 млрд грн.

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Теги: пенсионный фонд, ПриватБанк, пенсии
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