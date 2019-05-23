По итогам квартала госбанки заработали более 8 млрд грн

По итогам первого квартала банки государственного сектора - ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк - суммарно заработали 8,1 млрд грн прибыли, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом прибыль всего банковского сектора за этот период составила 12,9 млрд грн, а ПриватБанк заработал 7,6 млрд грн. Прибыль Укргазбанка составила 54 млн грн, Укрэксимбанка - 395 млн грн, Ощадбанка - 70 млн грн.

Согласно сообщению Минфина, в первом квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц госбанков. Он увеличился на 2,4 млрд грн, или на 5%. При этом объем кредитов юридических лиц сократился на 7,1 млрд грн, или на 4%.

Наблюдался рост и средств клиентов. Деньги физлиц выросли на 3,4 млрд грн (1%), субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений - на 2,4 млрд грн (1%).

В прошлом году украинские банки заработали 21,7 млрд грн прибыли - это лучший результат сектора в истории. Банковская система стала прибыльной впервые с 2013-го.