Кабмин изменил условия отбора банков для выдачи пенсий и зарплат

С 10 января изменен порядок отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Порядок изменен в связи с вступлением в силу постановления Кабмина №1151 "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

Теперь для включения в перечень уполномоченных банков, банк должен предоставить Минфину:

1) подтверждение от Национального банка о том, что регулятор не ограничивал, не приостанавливал или не прекращал предоставляемые банком операции;

2) информацию об отсутствии по отношению к банку, его владельцам или связанным лицам в течение последних 12 месяцев санкций Украины, иностранных государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС;

3) перечень услуг и предельное значение их показателей, которые банк обязуется соблюдать в случае получения статуса уполномоченного банка.

Минфин на основании полученной информации сформирует список банков, который, в случае изменений, ежемесячно в первый рабочий день будет публиковаться на официальном веб-сайте министерства.

При этом в Минфине предупреждают, что уполномоченные банки, которые до 10 января были определены победителями конкурса на право выплаты пенсий, соцпомощи и зарплат бюджетникам, но в трехмесячный срок не выполнили требований правительства, будут исключены из списка.

Конечный срок подачи информации для уполномоченного банка - до 10 апреля; для банка, который намерен стать уполномоченным, - до 31 января (в дальнейшем до последнего рабочего дня месяца).