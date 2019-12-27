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Кабмин отменил "зарплатное рабство"

Кабмин отменил "зарплатное рабство"
27.12.2019, 15:49

Украинцы смогут выбирать банк для получения зарплат, пенсий и соцпомощи

Сегодня, 27 декабря, Кабинет министров отменил ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что работающие смогут получать зарплату на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект". Кроме того, вібор будет и у получателей пенсий и субсидий.

"Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", - считают в Кабмине.

  • Ранее Министерство финансов и Национальный банк Украины начали реализацию проекта, который поможет отказаться от понятия "зарплатный проект". По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, для внедрения такой системы, банкам нужно будет доработать свои системы. Также потребуется горячая линия, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка.
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