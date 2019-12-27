Кабмин отменил "зарплатное рабство"

Сегодня, 27 декабря, Кабинет министров отменил ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что работающие смогут получать зарплату на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект". Кроме того, вібор будет и у получателей пенсий и субсидий.

"Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", - считают в Кабмине.