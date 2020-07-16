Минюст разрешил самостоятельно загружать документы о конечных бенефициарах

Министерство юстиции через вебпортал "Онлайн дом юстиции" открыл возможность гражданам самостоятельно загружать электронные копии нотариально заверенных документов для подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица. Об этом говорится в сообщении минюста.

"Документы можно загрузить в разделе портала "Государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью" и "Государственная регистрация перехода юридического лица на деятельность на основании собственного уставного документа или модельного статута", - объяснил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец.

Замминистра напоминает, что согласно порядку регистрации нотариально заверенных документов о конечном бенефициарном собственнике юрлица, электронные копии для загрузки на портал должны иметь квалифицированную электронную подпись заявителя.

В ноябре 2019 года Минюст открыл госреестр предпринимателей в полном объеме.

18 июня 2020 года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что минюст планирует обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца 2020 года .

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Роман Брыль

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