UA

Минюст разрешил самостоятельно загружать документы о конечных бенефициарах

16.07.2020, 14:56
Минюст разрешил самостоятельно загружать документы о конечных бенефициарах - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство юстиции через вебпортал "Онлайн дом юстиции" открыл возможность гражданам самостоятельно загружать электронные копии нотариально заверенных документов для подтверждения информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица. Об этом говорится в сообщении минюста. 

"Документы можно загрузить в разделе портала "Государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью" и "Государственная регистрация перехода юридического лица на деятельность на основании собственного уставного документа или модельного статута", - объяснил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец.

Замминистра напоминает, что согласно порядку регистрации нотариально заверенных документов о конечном бенефициарном собственнике юрлица, электронные копии для загрузки на портал должны иметь квалифицированную электронную подпись заявителя.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
министерство юстиции госреестр юрлиц бенефициар онлайн дом юстиции

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Три года кибератаки NotPetya. Как это было и готова ли Украина к новым атакам

РасследованиеТри года кибератаки NotPetya. Как это было и готова ли Украина к новым атакам
 