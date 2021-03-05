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В Слуге народа ждут миссию МВФ после отмены регулирования цен на газ

05.03.2021, 15:42
В Слуге народа ждут миссию МВФ после отмены регулирования цен на газ - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения. Об этом в комментарии Суспільному заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", – сказал нардеп.

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Корниенко отметил, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине. 

Он добавил, что "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

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Наталия Софиенко
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Слуга народа МВФ экономика Александр Корниенко
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