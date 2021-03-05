В Слуге народа ждут миссию МВФ после отмены регулирования цен на газ

Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения. Об этом в комментарии Суспільному заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", – сказал нардеп.

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Корниенко отметил, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ к Украине.

Он добавил, что "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина должна выполнить еще пять условий Международного валютного фонда.

5 марта НКРЭКУ одобрила введение "годовой цены на газ" на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

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Наталия Софиенко

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