Переговоры с МВФ: Шмыгаль назвал пять условий для транша
Украина должна выполнить еще пять условий Международного валютного фонда, чтобы получить следующий транш кредита. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам года работы правительства.
"Мы завершили миссию, мы прошли по выполнению всех параметров. Осталось 5 ключевых пунктов в работе с МВФ", – сказал премьер.
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Среди этих пунктов, по словам Шмыгаля – завершение отопительного сезона с фиксированной ценой на газ, согласование макропоказателей 2022-2023 годы, и три ключевых вопроса – судебная реформа (закон о ВСП), закон об усилении уголовной ответственности за недобросовестное декларирование и законопроект о НАБУ.
"МВФ ожидает снятие этого верхнего "прайс-кэпа", который мы установили 6,99 (гривны за куб газа) и в котором сейчас работает рынок на рыночных условиях… По тем подходам, которые разрабатываются на данный момент, я уверен, что они рыночные и МВФ будут восприняты", – отметил Шмыгаль.
По его словам, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы затем транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.
"В июне надо начать работу по макрофину с Европой, это связанные вещи, чтобы до сентября получить макрофин", – сказал премьер.
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- 14 января Кабмин обсудил с МВФ намерение правительства регулировать цены на газ для населения.
- 15 января министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в 2021 году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства: для этого необходимо сотрудничество с МВФ.
- 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.
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