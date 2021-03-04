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Переговоры с МВФ: Шмыгаль назвал пять условий для транша

04.03.2021, 12:58
Переговоры с МВФ: Шмыгаль назвал пять условий для транша - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина должна выполнить еще пять условий Международного валютного фонда, чтобы получить следующий транш кредита. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам года работы правительства.

"Мы завершили миссию, мы прошли по выполнению всех параметров. Осталось 5 ключевых пунктов в работе с МВФ", – сказал премьер.

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Среди этих пунктов, по словам Шмыгаля – завершение отопительного сезона с фиксированной ценой на газ, согласование макропоказателей 2022-2023 годы, и три ключевых вопроса – судебная реформа (закон о ВСП), закон об усилении уголовной ответственности за недобросовестное декларирование и законопроект о НАБУ.

"МВФ ожидает снятие этого верхнего "прайс-кэпа", который мы установили 6,99 (гривны за куб газа) и в котором сейчас работает рынок на рыночных условиях… По тем подходам, которые разрабатываются на данный момент, я уверен, что они рыночные и МВФ будут восприняты", – отметил Шмыгаль.

По его словам, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы затем транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.

"В июне надо начать работу по макрофину с Европой, это связанные вещи, чтобы до сентября получить макрофин", – сказал премьер.

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Наталия Софиенко
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МВФ экономика Денис Шмыгаль
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