Денег от МВФ не будет. На этот раз Фонд не вошел в положение. Думайте, господин президент

Мушу визнати: мій оптимізм був перебільшеним.

Міжнародний валютний фонд грошей не дасть. Згода не досягнута навіть на рівні робочої групи. Я не втаємничений у деталі перемовин, втім можна здогадуватися, що проблемними вчергове стали питання боротьби з корупцією та безнадійно хвора судова система. Разом з "правоохоронною".

Президент Володимир Зеленський чи то не може, чи то не хоче звільнити Україну від всепроникаючої корупції, дикого беззаконня та свавілля чиновників (чи пак бізнесменів) від правосуддя.

Нагадаю передвиборчу обіцянку Зеленського про "перемогу над корупцією". Станом на тепер ми далі від такої перемоги, ніж за часів його попередника Петра Порошенка.

Рішення Конституційного, Печерського та Київського окружного адміністративного "судів" розвалюють правову систему країни і вбивають довіру до президента.

Отже, грошей від МВФ не буде. До літа точно.

Чи є загрози для макрофінансової стабільності України? Зростання цін, курс гривні, економічне зростання, дефіцит бюджету протягом найближчих місяців будуть у прогнозованих рамках, в безпечних та прийнятних діапазонах.

Проблеми в економіці можуть початися у вересні, коли Україна матиме великі виплати боргів у іноземній валюті. Таке могло трапитися ще у грудні 2020-го, але тоді МВФ "увійшов у положення" і за лаштунками допоміг нашій країні. Мабуть, востаннє.

Ще є трохи часу. ДумайТЕ, пане президенте!

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