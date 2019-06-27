Нацбанк Грузии рассказал, почему в стране обвалилась валюта

Сокращение ожиданий потока российских туристов в Грузию стало одной из причин резкого снижения курса лари до исторического минимума. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Грузии.

"На обменный курс влияют различные внутренние и внешние факторы. Соответственно, информация об ожидаемом сокращении туристического потока из России тоже повлияла на валютный рынок в последние дни", - говорится в сообщении Центробанка.

Потери экономики Грузии из-за сокращения российских туристов Нацбанк оценил в $200–300 млн до конца 2019 года. Регулятор признал, что внешний шок отразится на платежном балансе страны и, соответственно, на курсе лари. Однако уверяет, что улучшение платежного баланса страны в начале 2019 года урегулирует ситуацию в экономике.

"Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньшим будет негативное влияние на экономику и, следовательно, тем меньшее обесценение (валюты – Ред.) потребуется для борьбы с шоком. Продажа Национальным банком иностранной валюты в такой период только отсрочит коррекцию валютного курса, углубит кризис и станет причиной более сильного падения курса", - отметили в Центральном банке Грузии.

В Нацбанке отметили, что именно наличие у ЦБ адекватных валютных резервов обеспечивает стабильность экономики, а их сокращение может привести к спекулятивному росту спроса на иностранную валюту, оттоку капитала и обвалу курса национальной валюты.

Ранее сообщалось, что национальная валюта Грузии обновила исторический минимум, рухнув до 2,83 лари/$1.

В последний раз самый низкий курс лари к доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года - 2,77 лари. Последующие два года он не падал ниже 2,76 лари.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.