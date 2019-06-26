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26.06.2019, 19:11

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари упал до исторического минимума

Национальная валюта Грузии рухнула до 2,83 лари/$1

Грузинская нацвалюта обновила исторический минимум, рухнув до 2,83 лари/$1 на фоне запрета российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Как сообщают Ведомости, с 20 июня грузинская валюта потеряла 1,8% - на следующий день власти РФ объявили о приостановке авиасообщения с Грузией.

Падение курса лари не связано с запретом на авиасообщение с Россией, полагает министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны, и исходя из этого, ничто не указывает на то, что мы имеем дело с долгосрочным обесценением. Думаю, что речь идет о краткосрочных колебаниях", - заявила она во вторник.

Вызов, перед которым оказался туризм, – это пока еще новая проблема, которая не может отразиться на курсе лари, добавила она.

В последний раз самый низкий курс лари к доллару был зафиксирован 23 декабря 2016 года - 2,7710 лари. Последующие два года он не падал ниже 2,7674 лари и 2,7656 лари соответственно.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.

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Теги: грузинский лари
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