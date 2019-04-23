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Подсчитано 100% бюллетеней. На выборах победил Владимир Зеленский
23.04.2019, 18:14

НБУ утвердил годовую финансовую отчетность за 2018 год

НБУ утвердил годовую финансовую отчетность за 2018 год

Совет Национального банка Украины утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год

Совет Национального банка Украины утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год. Решение принято сегодня, 23 апреля, сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин. 

Он сообщил, что НБУ принял к сведению заключение аудиторской фирмы Делойт энд Туш ЮСК о консолидированной финансовой отчетности Нацбанка за 2018 год. В частности, утверждены отчет об исполнении сметы административных расходов за 2018 год и консолидированная финансовая отчетность НБУ за 2018 год, а также принят к сведению консолидированный отчет об управлении Нацбанка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

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Совет также принял решение опубликовать консолидированную финотчетность Нацбанка за 2018 год.

Кроме того Совет принял решение об утверждении распределения прибыли НБУ за 2018 год в сумме 68,5 млрд грн по следующим направлениям: формирование общих резервов собственного капитала НБУ - 3,5 млрд грн; обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины на 2018 год 64,9 млрд грн.

"Эффект от изменения учетной политики в сумме 22 033 млн грн был признан в 2018 году и включен в сумму прибыли к распределению, которая относится к перечислению в государственный бюджет Украины на 31 декабря 2018 года", - отметил Данилишин.

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Теги: НБУ, прибыль
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