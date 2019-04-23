НБУ утвердил годовую финансовую отчетность за 2018 год

Совет Национального банка Украины утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год. Решение принято сегодня, 23 апреля, сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Он сообщил, что НБУ принял к сведению заключение аудиторской фирмы Делойт энд Туш ЮСК о консолидированной финансовой отчетности Нацбанка за 2018 год. В частности, утверждены отчет об исполнении сметы административных расходов за 2018 год и консолидированная финансовая отчетность НБУ за 2018 год, а также принят к сведению консолидированный отчет об управлении Нацбанка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Реклама

Совет также принял решение опубликовать консолидированную финотчетность Нацбанка за 2018 год.

Кроме того Совет принял решение об утверждении распределения прибыли НБУ за 2018 год в сумме 68,5 млрд грн по следующим направлениям: формирование общих резервов собственного капитала НБУ - 3,5 млрд грн; обязательства НБУ перед Государственным бюджетом Украины на 2018 год 64,9 млрд грн.

"Эффект от изменения учетной политики в сумме 22 033 млн грн был признан в 2018 году и включен в сумму прибыли к распределению, которая относится к перечислению в государственный бюджет Украины на 31 декабря 2018 года", - отметил Данилишин.