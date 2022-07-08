НБУ утвердил новые валютные правила для бизнеса: список

Национальный банк в ответ на решение Кабмина отменить перечень критического импорта разрешил бизнесу с 9 июля покупать валюту для импорта любой продукции. Ограничения на импорт услуг пока частично сохраняются, сообщается на сайте НБУ.

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В начале войны импортерам разрешалось покупать валюту только для ввоза топлива, но с тех пор Кабинет министров 18 раз расширял список товаров критического импорта. По состоянию на начало июля в списке было уже около 90% импортировавшихся до войны товаров.

Поэтому, по мнению НБУ, это послабление не окажет дополнительное давление на валютный рынок, а только улучшит условия ведения бизнеса.

Также Национальный банк решил увеличить предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней.

Новые требования будут применяться к операциям, осуществленным с 5 апреля 2022 года.

Одновременно для снижения давления на валютном рынке НБУ снизил с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами. Эта норма вступает в силу с 11 июля и будет иметь несколько исключений, в частности, для операций резидентов в интересах обороны.

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Андрей Водяный

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