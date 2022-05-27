Решение Нацбанка "отпустить" курс валюты в банках позволило гривне укрепиться в обменниках, однако вызвало еще больший резонанс, чем резкая девальвация нацвалюты накануне.

Громче всех жалуются айтишники, называющие разницу между официальным и реальным курсом "экспроприацией". О потерях говорят и другие экспортеры. Зато в выигрыше остаются банки, зарабатывающие на разнице официального и рыночного курсов.

Зачем стране два разных курса, как они влияют на бизнес, из-за чего айтишники грозятся уехать из страны и почему Нацбанк в ближайшее время не откажется от фиксированной гривни — в материале LIGA.net.

Что случилось?

С 21 мая Нацбанк разрешил банкам продавать наличную валюту без курсовых ограничений, тогда как до этого банки не могли превысить официальный курс (29,25 грн/$) более чем на 10%.

Ограничения для банков стимулировали рост черного рынка, а повышенный спрос на валюту привел к формированию дуальных курсов — официального и рыночного, который все видели в небанковских обменниках.

Когда рыночный курс начал приближаться к 38 грн/$, НБУ принял решение снять с банков ограничения, чтобы они могли конкурировать с обменниками, а также для борьбы с "валютными туристами". Мы писали об этом детально.

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Ожидания регулятора можно считать оправдавшимися. На 27 мая курс в обменниках снизился до 36-36,5 грн/$, свидетельствуют данные "Минфина". Еще на выходных курс достигал 39-40 грн/$.

Зачем нам два курса?

В условиях войны фиксированный официальный курс сдерживает рост цен, так как других инструментов у Нацбанка нет.

Вместе с Кабмином НБУ подготовил список товаров критического импорта — на его закупку юрлица могут покупать валюту по официальному курсу.

К примеру, компания завозит колбасу из Польши и для ее закупки идет на межбанк, где покупает безналичные доллары по фактически официальному курсу (банки могут поднять цену не выше 1%, то есть до 29,54 грн/$). Если бы продукты завозились не по такому курсу, а по рыночному (где-то по 36-37 грн/$), цены в магазинах росли бы гораздо быстрее, чем это происходило с начала войны.

Если валюты на межбанке для всех компаний не хватает, ее из резервов добавляет Нацбанк. Регулятор решил, что готов тратить валютные резервы на ввоз в страну критически важной продукции (к примеру, продукты питания, лекарства, топливо и т.п.), но не будет держать курс для менее важного импорта или для продажи валюты населению.

При этом экспортеры также продают на межбанке валюту по фиксированному курсу. Это и стало причиной ропота.

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Айтишники недовольны и угрожают эмиграцией

Громче всего среди недовольных звучит голос украинских айтишников. Дело в том, что большинство отечественных программистов являются физическими лицами-предпринимателями, доход которых в договоре с заказчиком прописан в валюте. С началом войны сумма заработка начисляется исходя из официального курса 29,25 грн/$, тогда как рыночный существенно выше.

Получив доход по курсу 29,25 грн/$, айтишники видят на табло обменников 36-37 грн/$. Кто-то называет это "дополнительным налогом", который при нынешнем спреде между курсами составляет около 25%, а кто-то — как директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк — "экспроприацией" части прибыли.

"Мы — единственная отрасль, которая работает на довоенном уровне. Мы этим гордимся и говорим всем партнерам, нашим клиентам. А что теперь им сказать? Что государство сделало минус 30% поступлений?", — восклицает Васюк.

Отчасти с отечественными программистами можно поспорить. Если айтишники живут сейчас в Украине и тратят свою зарплату здесь на стандартные потребительские товары, то платят они за них тоже по фиксированному курсу НБУ, а не по рыночному. Так, продукты, лекарства, бензин и большая часть других товаров завезены в страну по официальному курсу как критический импорт.

По данным властей, сейчас в перечень критического импорта включены уже 90% всех товаров, которые завозят в Украину, поэтому только при покупке оставшихся 10% в цену товара включен рыночный курс. Также по рыночному курсу нужно платить за покупки за рубежом.

"Если вы не покупаете доллары и не едете за границу, чтобы купить молоко в Lidl, в Украине вы его купите по тому же курсу, по которому вы эту валюту и продали. То есть часть потребления будет по одинаковому курсу", — отмечает замдиректора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

Еще одна возможность для айтишников, которые получают зарплаты в валюте, — пока не конвертировать ее в гривню, ведь Нацбанк не обязывал экспортеров продавать часть валютной выручки, как это было с 2014 по 2019 год.

К слову, в России после введения санкций за вторжение в Украину Центробанк обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки (недавно порог снизили до 50%).

Существенная разница между официальным и рыночным курсом может стать причиной массового отъезда IT-специалистов, считает Константин Васюк из профильной ассоциации.

"Точка невозврата может быть пройдена уже через месяц, когда люди просто решат попрощаться со счетами в украинских банках и украинским налоговым резидентством. А это первый шаг, чтобы попрощаться с гражданством Украины", — говорит он.

В то же время, Мария Репко из ЦЭС уверена, что одно только решение НБУ вряд ли может стать решающим аргументом в вопросе отъезда.

"Много украинцев, в том числе айтишников, уезжают в Европу и конкурируют (между собой. — Ред.) на рынке труда. Во-вторых, перегружена европейская система, которая регистрирует всех, кто приехал, очереди там на месяцы. Также другие страны имеют разные налоговые системы. Если в Украине ФОП может платить сейчас 2%, то в той же Польше это больше. Двухпроцентного налогообложения нет нигде", — объясняет она.

Поэтому следует сначала посчитать, будет ли переезд выгоднее.

Кто еще в минусе?

Как и айтишники, другие экспортеры также теряют на курсовой разнице — свою выручку они продают по фиксированным 29,5 грн/$, тогда как на рынке могли бы продать по 36 и выше.

Однако есть ряд нюансов, демонстрирующих, что картина для такого бизнеса не вся в черных тонах. Так, если экспортер импортирует товары, входящие в перечень критического импорта (а его доля 90%), то и покупать валюту он может по фиксированному курсу.

Экспортеры также могут использовать валюту без конвертации, правда с ограничением — только для покупки товаров и услуг, используемых в процессе производства. Не во всех сферах эти затраты играют доминирующую роль. К примеру, в сфере услуг производственные затраты невелики, а для иных целей, например, для выплаты зарплат, валюту придется продавать по фиксированному курсу.

При этом зарплаты персоналу львиная доля бизнеса платит в гривнях, а из-за войны в лучшем случае зарплаты украинцев не изменились, а то и сократились. То есть расходы на оплату труда у бизнеса вряд ли выросли.

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Еще одни пострадавшие — украинские беженки и беженцы за рубежом. Ранее они могли снимать деньги и расплачиваться картами в странах Европы по фиксированному курсу, тогда как теперь курс "отпустили" и для них, что снижает покупательную способность.

Нацбанк объяснил это борьбой с так называемыми карточными туристами, которые снимали валюту за рубежом по выгодному курсу и продавали в Украине по рыночному. При этом отмена фиксированного курса коснулась не только снятия налички, но и покупок товаров и услуг с помощью карт.

"Тот, кто выехал с гривневой картой за границу, может столкнуться с тем, что его покупательная способность снизится на 20-25%", — отмечает Мария Репко.

Все ограничения НБУ касаются и евро — с той разницей, что официальный курс евро не зафиксирован, регулятор обновляет его каждый день. На 27 мая — 31,32 грн/евро. До 21 мая украинцы в Европе расплачивались картами по курсу, который не мог превышать 10% от официального. Теперь же у банков таких ограничений нет, и курс для беженцев вырастет.

Кто в плюсе?

От регуляций НБУ выигрывают импортеры, которые покупают валюту по официальному, выгодному курсу, но при этом не обязаны продавать свою валютную выручку.

Благодаря "заботе" об импортерах население в целом получает не такие высокие цены в магазинах, какими бы они были при рыночном курсе. Учитывая, что критический импорт касается 90% от всех ввозимых товаров, решение НБУ сдерживает обесценивание зарплат и гривневых сбережений населения.

Напрямую от "заботы" выигрывают и сами банки — теперь они покупают у экспортеров валюту по цене, не превышающей 29,54 грн/$, а могут продавать уже по рыночным 36-37.

Национальный банк услышал критику от пострадавших, однако настаивает — решение снять ограничения с банков необходимо для стабильной работы финансовой системы.

Во-первых, в НБУ указали, что банки уже составляют конкуренцию обменникам, из-за чего в последние дни рыночный курс снижается. Во-вторых, регулятор подчеркивает, что в нынешних условиях готов тратить свои ресурсы только на критический импорт.

"Война продолжается. Чтобы финансовая система работала и дальше, важно разделять критические и некритические потребности. Потеря или значительное снижение резервов приведет к неотвратимым последствиям: паническому выведению капитала и значительному давлению на курс гривни без возможности его сгладить", — заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

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