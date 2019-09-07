Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый Кабмин и реформы: Fitch пересмотрел рейтинги Украины

Новый Кабмин и реформы: Fitch пересмотрел рейтинги Украины
07.09.2019, 10:42

Аналитики Fitch позитивно оценили состав нового правительства Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.

"Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность", цитирует пресс-служба Министерства финансов сообщение рейтингового агентства.

Fitch прогнозирует дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности государства, несмотря на ожидания в продолжении макроэкономической политики и обязательства нового правительства проводить структурные реформы и взаимодействовать с международными финансовыми организациями.

В отчете агентства говорится, что очень большая популярность президента Владимира Зеленского и контроль правительства и парламента со стороны его партии предоставляет правительству уникально сильную позицию для продвижения своей политики, ориентированной на реформы.

"Недавно сформированное правительство при премьер-министре Алексее Гончаруке включает технократических, прозападных и ориентированных на реформы министров", - отмечаются в сообщении.

Fitch также подчеркивает, что министр финансов Украины Оксана Маркарова, оставаясь на своем посту, поддерживает продолжение политики, направленной на уменьшение макроэкономических дисбалансов и улучшение макроэкономической стабильности.

Пять целей Алексея Гончарука на посту премьера читайте тут>>>

Аналитики агентства отметили высокую вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ. Это будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах.

Агентство также назвало основные факторы, которые могут повлиять на повышение рейтинга в будущем:

- повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования;

- совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления;

- перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности;

- дальнейшее уменьшение госдолга и улучшение структуры долга.

Читайте также: Алексей Гончарук – новый премьер-министр Украины. Что о нем известно?

«Долгожданное повышение кредитного рейтинга Украины стало возможным благодаря макроэкономической стабилизации, уменьшению государственного долга и уменьшению политических рисков. Это означает, что доверие к Украине растет, а риски, связанные с нашей кредитоспособностью уменьшаются. И, самое главное, что стоимость заимствований будет снижаться», - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Читайте также: "Воровать не будут". Чем займется Алексей Гончарук и его правительство. Тезисы

Напишите нам
Fitch Оксана Маркарова кредитный рейтинг
Комментарии
Последние новости
 