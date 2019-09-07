Новый Кабмин и реформы: Fitch пересмотрел рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный.

"Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность", цитирует пресс-служба Министерства финансов сообщение рейтингового агентства.

Fitch прогнозирует дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности государства, несмотря на ожидания в продолжении макроэкономической политики и обязательства нового правительства проводить структурные реформы и взаимодействовать с международными финансовыми организациями.

В отчете агентства говорится, что очень большая популярность президента Владимира Зеленского и контроль правительства и парламента со стороны его партии предоставляет правительству уникально сильную позицию для продвижения своей политики, ориентированной на реформы.

"Недавно сформированное правительство при премьер-министре Алексее Гончаруке включает технократических, прозападных и ориентированных на реформы министров", - отмечаются в сообщении.

Fitch также подчеркивает, что министр финансов Украины Оксана Маркарова, оставаясь на своем посту, поддерживает продолжение политики, направленной на уменьшение макроэкономических дисбалансов и улучшение макроэкономической стабильности.

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Аналитики агентства отметили высокую вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ. Это будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах.

Агентство также назвало основные факторы, которые могут повлиять на повышение рейтинга в будущем:

- повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования;

- совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления;

- перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности;

- дальнейшее уменьшение госдолга и улучшение структуры долга.

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«Долгожданное повышение кредитного рейтинга Украины стало возможным благодаря макроэкономической стабилизации, уменьшению государственного долга и уменьшению политических рисков. Это означает, что доверие к Украине растет, а риски, связанные с нашей кредитоспособностью уменьшаются. И, самое главное, что стоимость заимствований будет снижаться», - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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