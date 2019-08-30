"Воровать не будут". Чем займется Алексей Гончарук и его правительство. Тезисы

Украина получила нового премьер-министра. 35-летний Алексей Гончарук стал самым молодым главой правительства в истории.

Перед голосованием он выступил перед депутатами Рады. Краткий спич нового премьера был не очень информативным, но некоторые важные месседжи Гончарук все же озвучил: независимость НБУ (с некоторыми оговорками), сотрудничество с МВФ, ликвидация ряда госструктур.

LIGA.net рассказывает, кто такой Алексей Гончарук и чем он будет заниматься в Кабмине.

Досье

Алексей Гончарук – юрист по образованию (окончил Межрегиональную академию управления персоналом МАУП), учился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины, Aspen Institute Киев и Киево-Могилянской бизнес школе. В 2008 году основал компанию Constructive Lawyers (юруслуги и консалтинг по инвестициям в недвижимость).

В политику пришел в 2014-м, возглавив список партии Сила людей на выборах в Верховную Раду (не преодолела проходной барьер). После формирования правительства Арсения Яценюка Гончарук стал советником министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, позже – его преемника Сергея Курыкина.

В 2015 году будущий премьер возглавил Офис эффективного регулирования (BRDO), созданный при Кабмине Айварасом Абромавичусом на деньги Канады и Евросоюза. Организация занимается разработкой реформаторских законопроектов и решений для бизнеса.

После победы Владимира Зеленского Гончарук стал замглавы Офиса президента (ОПУ), где курировал вопросы экономики, в том числе участвовал в переговорах с МВФ. В ОПУ Гончарука порекомендовал глава АП Андрей Богдан. По одной из версий, их познакомил выходец из ПриватБанка (и сын главы банка времен Коломойского-Боголюбова), сооснователь Монобанка и друг Гончарука – Дмитрий Дубилет.

Как назначали премьера

Гончарук мог не волноваться о своем назначении – его кандидатуру почти в полном составе поддержала президентская фракция Слуга народа: 247 голосов при минимуме в 226.

Еще 43 голоса дали внефракционные депутаты, из них 22 – от группы "За Будущее" (в нее входят представители бизнеса, в том числе менеджеры и соратники Игоря Коломойского).

Батькивщина, Голос и Опозиционная платформа "За жизнь" не поддержали нового премьера. Судя по комментариям депутатов, у них было очень обтекаемое представление о Гончаруке и его планах на посту главы правительства.

"Мы знаем Алексея Гончарука как хорошего специалиста, но наша фракция не будет поддерживать его кандидатуру, поскольку не понимает, с какой командой он идет на эту должность", – отметил глава фракции Голос Святослав Вакарчук.

О чем говорил Гончарук

Кажется, новоизбранный премьер не очень хорошо переносит критику: обращаясь к депутатам Гончарук отметил, что в последнее время не заходит в интернет – "там можно прочитать о себе много нового".

Выступая на парламентской трибуне, он выделил несколько проблем украинской экономики:

- Долги. В следующем году каждую третью гривню Украина потратит на обслуживание старых кредитов.

- Экономический рост и высокие ставки. ВВП должен расти темпами 5-7% в год минимум. Для этого нужно снижать стоимость ресурсов в экономике. Это зависит от политики НБУ и международных кредитных рейтингов Украины.

- Разрушенная инфраструктура. "Каждый день у Укрзализниці загорается локомотив, разбитые дороги нет смысла даже описывать, в некоторых местах мы буквально отапливаем космос – 50% тепла идет в воздух", – проиллюстрировал ситуацию премьер.

- Бедность. Больше 10 млн человек живет за чертой бедности. Украина теряет рабочую силу – люди уезжают работать за границу.

- Громоздкая, немобильная экономика. Опыт прежних кризисов показывает, что мы падаем глубже, чем похожие страны и выходим из рецессии дольше.

- Коррупция. "В новом правительстве воровать не будут", – заявил Гончарук.

- Война на Востоке.

Как решать проблемы? Гончарук не стал вдаваться в детали, но очертил некоторые приоритеты нового Кабмина.

Ключевое задание на ближайшее время – дешевое кредитование. Это не повод влиять на независимость НБУ, поскольку важный фактор на доверие к Украине в мире. Но правительство хочет находиться «в постоянном диалоге с Нацбанком, который должен иногда давать ставкам снижаться. Тогда люди могли брать кредиты и заниматься бизнесом, что может запустить строительство и промышленность». Ипотека должна стоить 12-13% годовых уже в следующем году, сказал премьер.

Сотрудничество с МВФ нужно продолжать. Гончарук надеется увидеть миссию Фонда в Киеве уже через несколько недель. Будут обсуждать новую программу финансирования Украины сроком на три-четыре года.

Демонополизация. Гончарук хочет сделать максимально конкурентными такие отрасли, как инфраструктура и энергетика. "Никто не должен зарабатывать на железной дороге или облгазах, мы не будем дотировать неэффективность и спонсировать сверхдоходы монополистов", – отметил глава правительства. В его планах – ускорить интеграцию Украины в европейский энергетический рынок. Это должно произойти в 2023 году, но Гончарук хочет быстрее.

Реформа фискальной службы. Премьер верит в нового главу Налоговой службы Сергея Верланова. Его главная задача, по мнению главы правительства, – "почистить налоговую от коррупции". Приоритет для таможни – борьба с контрабандой. Здесь Гончарук надеется на взаимодействие таможенников и пограничников с Нацполицией и СБУ. "Я рассчитываю, что до конца года мы забудем о контрабанде, как о системном явлении", – заключил он.

Дерегуляция. Пережить потенциальные проблемы в мировой экономике Украине поможет максимальная либерализация для бизнеса. «Нужно делать экономику более мобильной, отменять ограничения и отходить от плановой экономики, которая до сих пор остается у нас в некоторых сферах", – говорит премьер.

Сокращения неэффективных госструктур. В ближайший месяц Гончарук планирует проанализировать эффективность всех госорганов. По результатам оценки неэффективных чиновников уволят. «Некоторых даже не нужно оценивать. Я считаю, что таким структурам, как ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция, – ред.) или Госкомзем нужно сразу готовиться "на выход".

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