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Объем мировой экономики в 2022 году впервые превысит $100 трлн – исследование

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 15:20
Объем мировой экономики в 2022 году впервые превысит $100 трлн – исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В следующем году объем мировой экономики впервые превысит $100 трлн. Об этом говорится в прогнозе британской консалтинговой компании Cebr, пишет Reuters.

По прогнозам, Китай станет ведущей экономикой мира в долларовом выражении в 2030 году, на два года позже, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете Мировой экономической лиги.

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Кроме того, по данным Cebr, экономика Индии в следующем году обгонит Францию, а в 2023 году — Великобританию.

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"Важным вопросом на 2020-е годы является то, как мировая экономика справится с инфляцией, которая сейчас достигла 6,8% в США", – сказал заместитель главы Cebr Дуглас МакВильямс.

Германия на пути к тому, чтобы обогнать Японию по объему экономического производства в 2033 году. Россия может войти в десятку крупнейших экономик к 2036 году, а Индонезия планирует занять девятое место в 2034 году.

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Наталия Софиенко
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мировая экономика экономический прогноз
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