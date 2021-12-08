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Конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году – прогноз JP Morgan

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 18:04
Конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году – прогноз JP Morgan - Фото
Фото: depositphotos.com

Инвестиционный банк США JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики, сообщает Reuters.

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Со слов аналитиков банка, новые вакцины и терапевтические средства приведут к "циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей".

Главный стратег по глобальным рынкам JP Morgan, Марко Коланович добавил, что в 2022 году банк ожидает на рост американского индекса S&P 500 почти на 8%. В частности, доходность 10-летних облигаций казначейства США – ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире – также вырастет до 2,25% к концу 2022 года.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", — сказал Коланович.

  • В октябре МВФ прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения экономики из-за дельта-штамма.
  • В декабре в МВФ заявили, что новый штамм коронавируса омикрон грозит глобальной экономике снижением темпов восстановления.

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Наталия Фреик
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jp morgan мировая экономика пандемия COVID -19
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