Конец пандемии и восстановление мировой экономики в 2022 году – прогноз JP Morgan

Инвестиционный банк США JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики, сообщает Reuters.

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Со слов аналитиков банка, новые вакцины и терапевтические средства приведут к "циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей".

Главный стратег по глобальным рынкам JP Morgan, Марко Коланович добавил, что в 2022 году банк ожидает на рост американского индекса S&P 500 почти на 8%. В частности, доходность 10-летних облигаций казначейства США – ключевой фактор роста стоимости заимствований в мире – также вырастет до 2,25% к концу 2022 года.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", — сказал Коланович.

В октябре МВФ прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения экономики из-за дельта-штамма.

В декабре в МВФ заявили, что новый штамм коронавируса омикрон грозит глобальной экономике снижением темпов восстановления.

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Наталия Фреик

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