Остаток на казначейском счету Украины вырос в 2,5 раза

На 1 мая на едином казначейском счете Украины находится 36,85 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. Остаток увеличился на 22 млрд грн.

Это рекордные показатели для этого времени года. В 2018 году 1 мая на счете государства было 5,5 млрд грн, а в 2017 году - около 31 млрд грн.

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Месяц назад, 1 апреля, на казначейском счете было 14,86 млрд грн, 1 марта - 8,19 млрд грн, 1 февраля - 11,92 млрд грн, 1 января - 9,86 млрд грн, 1 декабря 2018 - 17,2 млрд грн.

Единый казначейский счет - это основной счет государства, из которого проводятся расчеты по бюджетному плану. Остаток на счету непостоянный. Он зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.