В казне по итогам 2018 года осталось меньше 10 млрд гривень

По состоянию на 1 января 2019 года на едином казначейском счету оставалось 9,9 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

По состоянию на 1 января 2018 года остатки на ЕКС составляли 5,1 млрд грн. В декабре, за месяц до нового 2019 года, на ЕКС было 17,21 млрд грн.

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По данным Минфина, в этом году Украина потратит на погашение и обслуживание внешнего долга 417,4 млрд грн.

В предыдущем году заимствования Украины составили 277 млрд грн, из которых103 млрд грн - внешние, 174 млрд грн – внутренние.

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В ноябре государственный и гарантированный государством долг вырос на $0,44 млрд до $74,76 млрд.