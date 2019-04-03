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03.04.2019, 12:49

Плюс 37 млрд грн. ГФС отчиталась о сборах в бюджет

Плюс 37 млрд грн. ГФС отчиталась о сборах в бюджет

За январь-март в сводный бюджет собрано на 37 млрд грн больше, чем за соответствующий период 2018 года

За I квартал 2019 года в сводный бюджет собрано 296,8 млрд грн. Это на 14,2%, или на 37 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года (259,8 млрд грн). Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Как сообщает ГФС, в госбюджет собрано 236,9 млрд грн. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 13,4%, или на 28 млрд грн.

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Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-марте 2019 года собрано в размере 141,9 млрд грн. Это на 12,5% или на 15,7 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 75,6 млрд грн, что на 0,7 млрд грн, или на 1% больше, чем за январь-март 2018 года.

Напомним, что сводный бюджет за январь-февраль был сведен с профицитом 4,7 млрд грн, а госбюджет - с дефицитом в 13,7 млрд грн.

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Теги: госбюджет, ГФС, сводный бюджет
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