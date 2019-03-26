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26.03.2019, 16:42

Госбюджет Украины ушел в минус на 13,7 млрд грн

Госбюджет Украины ушел в минус на 13,7 млрд грн

Сводный бюджет Украины за январь-февраль сведен с профицитом в 4,7 млрд грн

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2019 года сведен с дефицитом в 13,7 млрд грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в январе-феврале текущего года составили 124,7 млрд грн, расходы - 138,5 млрд.

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Вместе с тем сводный бюджет Украины за январь-февраль 2019 года выполнен с профицитом в 4,7 млрд грн, что в 3,2 раза ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Показатель Госказначейства по дефициту госбюджета на 0,1 млрд грн больше данных, обнародованных Министерством финансов 15 марта.

Госбюджет 2018 года был сведен с дефицитом 59 млрд грн, что почти на 35 млрд меньше, чем планировалось.

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Теги: госбюджет, госказначейства
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