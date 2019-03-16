Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко подписал указ об аудите Укроборонпрома
16.03.2019, 15:32

Госбюджет ушел в минус на 13,6 млрд гривень

Госбюджет ушел в минус на 13,6 млрд гривень

Минфин профинансировал дефицит госбюджета за счет внутренних заимствований

Государственный бюджет по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

"Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 60,1 млрд грн, из них в нацвалюте – 34,8 млрд грн, в валюте – $886 млн и 33 млн евро", – говорится в документе.

Реклама

Согласно отчету, от приватизации (малой приватизации) в госбюджет поступило 154,6 млн грн.

Доходы госбюджета за указанный период составили 124,8 млрд грн (99,2% от росписи), что на 13,3 млрд грн (12%) больше чем за аналогичный период 2018 года. 

В тоже время расходы госбюджета в январе-феврале выросли 22,3% по сравнению с январем-февралем 2018-го – до 138,4 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,9 млрд грн. 

По данным Госказначейства, госбюджет 2018 года был сведен с дефицитом 59 млрд грн, что почти на 35 млрд меньше, чем планировалось.

В январе-феврале предыдущего года госбюджет был сведен с профицитом 15,3 млрд грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: министерство финансов, госбюджет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 