Госбюджет ушел в минус на 13,6 млрд гривень

Государственный бюджет по итогам января-февраля 2019 года был сведен с дефицитом 13,6 млрд грн, говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

"Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 60,1 млрд грн, из них в нацвалюте – 34,8 млрд грн, в валюте – $886 млн и 33 млн евро", – говорится в документе.

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Согласно отчету, от приватизации (малой приватизации) в госбюджет поступило 154,6 млн грн.

Доходы госбюджета за указанный период составили 124,8 млрд грн (99,2% от росписи), что на 13,3 млрд грн (12%) больше чем за аналогичный период 2018 года.

В тоже время расходы госбюджета в январе-феврале выросли 22,3% по сравнению с январем-февралем 2018-го – до 138,4 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,9 млрд грн.

По данным Госказначейства, госбюджет 2018 года был сведен с дефицитом 59 млрд грн, что почти на 35 млрд меньше, чем планировалось.

В январе-феврале предыдущего года госбюджет был сведен с профицитом 15,3 млрд грн.