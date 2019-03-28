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28.03.2019, 17:23

Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн

Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн

Попытку контрабанды сигарет разоблачили в пункте пропуска в Черновицкой области

Попытку контрабанды сигарет разоблачили в пункте пропуска Порубное таможенного поста Вадул-Сирет с помощью служебных собак сотрудники Черновицкой таможни совместно с представителями УСБУ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Как говорится в сообщении, 161 000 пачек сигарет выявили при тщательном досмотре автомобилей черновицкой фирмы-перевозчика, перевозивших груз в Румынию. Жители Черновицкой области ехали из Украины в Румынию по служебным делам на двух грузовиках Volvo с полуприцепами марок Schmits и Esche.

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Согласно сопроводительным документам, в автомобилях находился "уголь древесный из лиственных пород деревьев". Отправителями значились общества с ограниченной ответственностью Буковины и Житомирщины, покупателями - румынские фирмы.

Во время таможенного досмотра груза сотрудники ГФС обнаружили, что часть полипропиленовых мешков заполнена не древесным углем, а сигаретами. Также во время пересчета грузовых мест установлено несоответствие количества мест, указанным в ТСД.

Фото - пресс-служба ГФС

По данному факту в отношении водителей фирмы-перевозчика открыты дела о нарушении таможенных правил.

Как указанно в протоколах, табачные изделия отечественного производства различных марок общей стоимостью более 6 млн грн изъяты.

Ранее сообщалось, что в начале марта пограничники Мукачевского отряда задержали двух мужчин, одетых в гидрокостюмы и микроавтобус Volkswagen, в котором было более 20 коробок с сигаретами. А 28 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте пропуска Новотроицкое обнаружили в автомобиле тайник с сигаретами Made in ДНР.

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Теги: сигареты, контрабанда сигарет, контрабанда
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