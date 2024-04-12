Премьер Японии выступил в Конгрессе: призвал помочь Украине – видео
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Соединенные Штаты Америки поддержать Украину и выделить необходимую помощь. Об этом он сказал 11 апреля, выступая в американском парламенте.
"Без лидерства Соединенных Штатов не обойтись. Как долго без поддержки США будут сохраняться надежды Украины под давлением Москвы? Как скоро без присутствия США Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?" – сказал он во время своего обращения к американскому Конгрессу.
Кисида сказал, что сложившийся после Второй мировой войны международный порядок оказался под угрозой, и миру нужно лидерство США, чтобы его сохранить.
"Я хочу обратиться к тем американцам, которые чувствуют одиночество и истощение из-за того, что их страна почти единолично поддерживала международный порядок все эти годы. Я понимаю, что нести на своих плечах такую ношу – тяжелое бремя. Несмотря на то, что мир надеется на ваше лидерство, не следует ожидать, что США сделают все без посторонней помощи", — сказал японский премьер.
На этой неделе в США также находился министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр этой страны Дэвид Кэмерон. The Guardian сообщило, что Кэмерону не удалось ни встретиться со спикером Палаты представителей, ни убедить лидера республиканцев Дональда Трампа в необходимости разблокировать помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон блокирует вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине, уже прошедшего рассмотрение в Сенате. 12 марта в Палате начали собирать подписи за вынесение законопроекта на рассмотрение в обход Джонсона по процедуре discharge petition, пока безуспешно.
- 31 марта Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения", в том числе помощь в кредит.