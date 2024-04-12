Премьер Японии выступил в Конгрессе: призвал помочь Украине – видео

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Соединенные Штаты Америки поддержать Украину и выделить необходимую помощь. Об этом он сказал 11 апреля, выступая в американском парламенте.

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"Без лидерства Соединенных Штатов не обойтись. Как долго без поддержки США будут сохраняться надежды Украины под давлением Москвы? Как скоро без присутствия США Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?" – сказал он во время своего обращения к американскому Конгрессу.

Кисида сказал, что сложившийся после Второй мировой войны международный порядок оказался под угрозой, и миру нужно лидерство США, чтобы его сохранить.

"Я хочу обратиться к тем американцам, которые чувствуют одиночество и истощение из-за того, что их страна почти единолично поддерживала международный порядок все эти годы. Я понимаю, что нести на своих плечах такую ношу – тяжелое бремя. Несмотря на то, что мир надеется на ваше лидерство, не следует ожидать, что США сделают все без посторонней помощи", — сказал японский премьер.

На этой неделе в США также находился министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер-министр этой страны Дэвид Кэмерон. The Guardian сообщило, что Кэмерону не удалось ни встретиться со спикером Палаты представителей, ни убедить лидера республиканцев Дональда Трампа в необходимости разблокировать помощь Украине.