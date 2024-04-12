Прем'єр Японії виступив у Конгресі: закликав допомогти Україні – відео

Фуміо Кісіда під час виступу в американському парламенті заявив, що Україні не обійтися без підтримки США

Фото: EPA / SHAWN THEW

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав Сполучені Штати Америки підтримати Україну та виділити необхідну допомогу. Про це він сказав 11 квітня, виступаючи в американському парламенті.

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"Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви? Як швидко без присутності США Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями?" – сказав він під час свого звернення до американського Конгресу.

Кісіда зазначив, що сформований після Другої світової війни міжнародний порядок опинився під загрозою, і світові потрібне лідерство США, щоб його зберегти.

"Я хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу – важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе без сторонньої допомоги", — сказав японський премʼєр.

Цього тижня у США також перебував міністр закордонних справ Великої Британії, колишній прем'єр-міністр цієї країни Девід Кемерон. The Guardian повідомило, що Кемерону не вдалося ні зустрітися зі спікером Палати представників, ні переконати лідера республіканців Дональда Трампа у необхідності розблокувати допомогу Україні.