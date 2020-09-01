Верховная Рада установила для ОСМД потребительские цены на электричество

Верховная Рада внесла изменения в заключительные и переходные положения закона "о рынке электрической энергии" для урегулирования поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома. За принятие законопроекта №2098 во втором чтении проголосовало 276 народных избранников.

Законопроект направлен на ликвидацию правовой коллизии по поставкам электроэнергии для обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Она заключается в том, что согласно действующему законодательству, электричество для ОСМД не подпадает под определение "бытовой потребитель", хотя идет именно на бытовые нужды.

Целью законопроекта является закрепление на законодательном уровне, что поставки электроэнергии для работы лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир на праве общей собственности и освещения дворов, лестниц и номерных знаков, "осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения", говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что это позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома и будет способствовать снижению социальной напряженности, считают авторы законопроекта.

Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении 17 июня.

Согласно установленным тарифам НКРЭКУ, при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт*ч в месяц, тариф для населения составляет 90 копеек за 1 кВт*ч (с НДС). Объем, превышающий 100 кВт*ч, оплачивается по тарифу 1,68 грн за за 1 кВт*ч (с НДС).

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Наталия Софиенко

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