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Разница в разы: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 14:42
Разница в разы: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинский менеджер по продажам может рассчитывать в Польше на зарплату в 92 000 грн в эквиваленте в месяц, в Украине – в среднем на 15 000 грн. Это самый большой разрыв в зарплате по десяти наиболее востребованным позициям на рынке труда в Польше за период декабрь 2022 – февраль 2023 года, следует из исследования международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.    

Средняя зарплата продавца-консультанта в Польше достигает 65 000 грн (в Украине – 10 000 грн), офис-менеджера – 66 000 грн (в Украине – 15 000 грн).  

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Средняя зарплата, которую предлагают в Украине за позицию директора, составляет 25 000 грн. За эту должность в Польше предлагают 93 000 грн. 

Меньше всего среди популярных вакансий предлагают кассирам и охранникам – 35 000 грн в Польше (10 000 грн в Украине).  

"Очень большая разница между заработками в двух странах приводит к тому, что количество трудоустроенных увеличивается ежедневно. Украинцы в Польше понимают, что война еще будет продолжаться, поэтому большинство пытается социализироваться на местах, найти работу, повысить профессиональные навыки, чтобы получить возможность остаться еще на время", — прокомментировала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal. 

В агентстве добавляют, что сейчас меняется тенденция трудоустройства украинцев в Польше. Если несколько лет назад спрос был преимущественно на работников низкой квалификации, то за последние полгода все чаще начинают искать высококвалифицированных рабочих.  

Частично это связано с тем, что в течение последнего полугода в Польше открылись более 10 000 украинских бизнесов, предпочитающих работников из Украины.  

Также значительная часть украинок уже освоила или изучает польский язык, что расширяет горизонты трудоустройства в Польше. 

Разница в разы: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими
Размер средних зарплат сравнивался на основе внутренних данных Gremi Personal и данных украинского сайта по поиску работы Work.ua. 

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Роман Бриль
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