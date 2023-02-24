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Зарплаты украинцев в 2022 году упали на 600 грн – официальные данные Пенсионного фонда

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 09:08
Зарплаты украинцев в 2022 году упали на 600 грн – официальные данные Пенсионного фонда - Фото
Фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины высчитал показатель средней заработной платы за 2022 год. Этот показатель необходим для расчета пенсии.

По данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 грн, что на 382,65 грн (на 3%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 грн).

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Но в декабре 2022 года зарплата составила 15 116,40 грн, что на 584,25 грн (3,7%) меньше, чем в декабре 2021 года (15 700,65 грн).

Инфляция за год (декабрь к декабрю) в Украине ускорилась до 26,6%.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2022 году составила:

январь – 14 055,38 грн;
февраль – 14 133,18 грн;
март – 13 016,16 грн;
апрель – 12 081,96 грн;
май – 12 528,42 грн;
июнь – 13 957,63 грн;
июль – 13 499,87 грн;
август – 12 745,82 грн;
сентябрь – 13 387,48 грн;
октябрь – 12 949,01 грн;
ноябрь – 13 020,61 грн;
декабрь – 15 116,40 грн;
за 2022 год – 13 376,21 грн.

Наталія Софієнко
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пенсии средняя зарплата пенсионный фонд Украины
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