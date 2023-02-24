Зарплаты украинцев в 2022 году упали на 600 грн – официальные данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины высчитал показатель средней заработной платы за 2022 год. Этот показатель необходим для расчета пенсии.



По данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата составила 13 376,21 грн, что на 382,65 грн (на 3%) больше, чем за 2021 год (12 993,56 грн).

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Но в декабре 2022 года зарплата составила 15 116,40 грн, что на 584,25 грн (3,7%) меньше, чем в декабре 2021 года (15 700,65 грн).



Инфляция за год (декабрь к декабрю) в Украине ускорилась до 26,6%.



По данным ПФУ, средняя зарплата в 2022 году составила:



январь – 14 055,38 грн;

февраль – 14 133,18 грн;

март – 13 016,16 грн;

апрель – 12 081,96 грн;

май – 12 528,42 грн;

июнь – 13 957,63 грн;

июль – 13 499,87 грн;

август – 12 745,82 грн;

сентябрь – 13 387,48 грн;

октябрь – 12 949,01 грн;

ноябрь – 13 020,61 грн;

декабрь – 15 116,40 грн;

за 2022 год – 13 376,21 грн.

Половина украинцев (48%), работающих во время войны, столкнулись с сокращением зарплаты, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Наталія Софієнко

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