Реальная зарплата в Украине продолжает расти: в Киеве превысила 20 000 грн
Средняя реальная зарплата в Украине в июне 2021 года выросла на 5,8% по сравнению с маем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 12,9% по сравнению с июнем 2020-го, сообщают в Государственной службе статистики.
Средняя номинальная зарплата штатных сотрудников за месяц сократилась на 6%, до 14 313 грн. При этом с мая 2020-го она выросла на 23,6%.
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Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 20 455 грн (+24,8% за год), самый низкий – в Кировоградской области – 11 497 грн (+18,1%).
По отраслям самые высокие зарплаты в апреле получали в сфере информации и телекоммуникации (26 197 грн; +38,4%) и финансовой и страховой деятельности (22 691 грн; +17,4%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (8922 грн; +71,3%).
За 2020 год реальная зарплата в Украине выросла на 10,1%. За первые три месяца 2021-го реальная зарплата выросла на 9,5%. В мае годовой рост составил 28,1%, до 13 499 грн.
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