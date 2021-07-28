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Реальная зарплата в Украине продолжает расти: в Киеве превысила 20 000 грн

28.07.2021, 17:38
Реальная зарплата в Украине продолжает расти: в Киеве превысила 20 000 грн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Средняя реальная зарплата в Украине в июне 2021 года выросла на 5,8% по сравнению с маем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 12,9% по сравнению с июнем 2020-го, сообщают в Государственной службе статистики.

Средняя номинальная зарплата штатных сотрудников за месяц сократилась на 6%, до 14 313 грн. При этом с мая 2020-го она выросла на 23,6%.

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Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 20 455 грн (+24,8% за год), самый низкий – в Кировоградской области – 11 497 грн (+18,1%).

По отраслям самые высокие зарплаты в апреле получали в сфере информации и телекоммуникации (26 197 грн; +38,4%) и финансовой и страховой деятельности (22 691 грн; +17,4%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (8922 грн; +71,3%).

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%.

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