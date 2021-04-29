В Украине выросла средняя зарплата. Где зарабатывают больше всего
Средняя номинальная зарплата украинцев в марте 2021-го составила 13 612 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в марте размер средней номинальной зарплаты штатного работника предприятий, учреждений и организаций на 8,5% больше, чем в феврале (12 549 грн). За год ее размер увеличился на 18,9%.
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Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве – 20 132 грн, самая низкая в Житомирской области – 10 675 грн.
Самую высокую зарплату получали в сфере информации и телекоммуникаций – 25 504 грн, а также финансовой и страховой деятельности – 24 279 грн – работники, задействованные в организации питания и временного размещения – 7 749 грн.
- В январе 2021-го средняя зарплата в Украине уменьшилась с 14 179 грн до 12 337 грн (-13%). О причинах – тут.
- Средняя номинальная зарплата в Украине в феврале 2021-го составила 12 549 грн.
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