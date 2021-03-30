В Украине выросла средняя зарплата. Кто и где зарабатывает больше всего

Средняя номинальная зарплата в Украине в феврале 2021-го составила 12 549 грн. За месяц она выросла на 1,7%, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По сравнению с февралем 2020-го средняя зарплата выросла на 15,7%. Самый высокий показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве (18 504 грн). Самый низкий – в Кировоградской области (9903 грн).

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Индекс реальной зарплаты в феврале составлял 100,7% по сравнению с январем 2021-го. По сравнению с февралем 2020-го индекс составил 107,6%.

Самую высокую зарплату получали в сфере информации и телекоммуникации (23 001 грн), а также финансовой и страховой деятельности – (22 319 грн). Самая низкая средняя зарплата – в сферах организации питания и временного размещения – (7892 грн).

За год больше всего номинальная зарплата выросла в Ровенской (+22,3%), Черновицкой (+21,1%) и Хмельницкой (+21,1%) областях.

Задолженность предприятий по зарплате за декабрь-март уменьшилась до 3,21 млрд грн (-271 млн грн).

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%.

Реальная заработная плата в декабре 2020 года выросла на 10,1%.

В январе 2021-го средняя зарплата в Украине уменьшилась с 14 179 грн до 12 337 грн (-13%). О причинах – тут.

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Александр Мясищев

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