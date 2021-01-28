Реальная зарплата в Украине выросла за 2020 год на 10% – Госстат
Реальная заработная плата в декабре 2020 года выросла на 10,1% по сравнению с декабрем предыдущего года и на 17,2% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В декабре 2020 года средняя номинальная зарплата штатных сотрудников выросла на 18,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 14179 грн. Это в 2,8 раза выше уровня минимальной зарплаты в 5000 грн, добавляют в Госстате.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве – 21 812 грн, самый низкий – в Черниговской области 10 921 грн.
Здравоохранение лидирует по темпам прироста размера заработной платы – на 50,9% в декабре 2020 по сравнению с декабрем 2019 года. Далее следует сфера услуг – прирост на 33,7%, профессиональная, научная и техническая деятельность – 27,6%, искусство, спорт и развлечения – 22,9%, образование – 20%, и сельское хозяйство – 15,2%.
Падение уровня зарплаты зафиксировано только в гостиничной индустрии и сфере общественного питания – на 6,1%.
- Реальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года выросла на 9,7%, по сравнению с августом 2020 года – на 4,3%.
- В третьем квартале среднемесячная зарплата женщин в Украине составила 10 409 грн, что на 22% меньше, чем зарплата мужчин в 13 338 грн.
- 28 октября Кабинет министров принял постановление, которое снимает ограничение в 10 размеров минимальных зарплат для месячного вознаграждения и заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных компаний.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии