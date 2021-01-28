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Реальная зарплата в Украине выросла за 2020 год на 10% – Госстат

28.01.2021, 19:02
Реальная зарплата в Украине выросла за 2020 год на 10% – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальная заработная плата в декабре 2020 года выросла на 10,1% по сравнению с декабрем предыдущего года и на 17,2% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В декабре 2020 года средняя номинальная зарплата штатных сотрудников выросла на 18,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 14179 грн. Это в 2,8 раза выше уровня минимальной зарплаты в 5000 грн, добавляют в Госстате.

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Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в Киеве – 21 812 грн, самый низкий – в Черниговской области 10 921 грн.

Здравоохранение лидирует по темпам прироста размера заработной платы – на 50,9% в декабре 2020 по сравнению с декабрем 2019 года. Далее следует сфера услуг – прирост на 33,7%, профессиональная, научная и техническая деятельность – 27,6%, искусство, спорт и развлечения – 22,9%, образование – 20%, и сельское хозяйство – 15,2%.  

Падение уровня зарплаты зафиксировано только в гостиничной индустрии и сфере общественного питания – на 6,1%.

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Роман Брыль
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