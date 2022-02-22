UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский фондовый рынок отреагировал падением на войска России в ОРДЛО

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 11:54
Российский фондовый рынок отреагировал падением на войска России в ОРДЛО - Фото
Фото: EPA

Российский фондовый рынок на открытии 22 февраля упал более чем на 9%, следует из информации на сайте Московской биржи. Курс доллара после незначительной коррекции приблизился к 81 рублю и продолжает расти, евро преодолел отметку в 91 рубль, сообщает Forbes.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным фондовых бирж, на открытии торгов во вторник, 22 февраля, индекс Мосбиржи опустился до 2756,46 пункта, что на 9,2% ниже закрытия прошлой торговой сессии. Индекс РТС (Российская Торговая Система) потерял 10,9% и на минимуме составлял 1075,98 пункта.

На момент публикации, 11:44 по Киеву, индекс Мосбиржи частично отыграл падение и составлял 2866,46 пункта, снижаясь на 5,56% ко вчерашнему закрытию. Индекс РТС подрос до 1131,61 пункта (-6,28%).

Курс доллара, накануне превысивший 80 рублей, после незначительной коррекции снова пошел вверх и во вторник приблизился к 81 рублю. На максимуме он торговался по 80,97 рубля. На момент публикации американская валюта стоила 80,09 рубля, подорожав на 0,3%. 

Евро подскочил выше 91 рубля и на максимуме торговался по 91,45 рубля, подорожав на 1,4% к закрытию 21 февраля. По данным на 11:19 по Киеву, европейская валюта стоила 90,7 рубля, прибавляя 0,46%.

Российский рынок падает на фоне решения президента РФ Владимира Путина признать независимость так называемых группировок ДНР и ЛНР, а также отправить российские войска в ОРДЛО.

Как отмечают эксперты "БКС Мир инвестиций", участники рынка опасаются дальнейших санкций со стороны Запада, о перспективах которых неоднократно говорили в ЕС и США, которые могут быть объявлены во вторник.

На фоне ухудшения геополитической ситуации рубль вышел на первое место по волатильности среди мировых валют, опередив турецкую лиру, пережившую рекордный обвал из-за политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Азиатские, европейские и американские биржи также отреагировали падением при открытии. Решение Путина заставляет инвесторов по всему миру избегать рисков, что приводит к распродаже активов, отмечает издание Finclub.

Так, японский Nikkei 225 упал на 1,71%, а южнокорейский KOSPI – на 1,35%. В "красной зоне" китайские индексы: CSI 1000 упал на 0,75%, Shanghai – на 0,96%. Гонконгский FTSE China 50 потерял 1,51%, а индекс Hang Seng – 2,88%. Тайвань Taiwan Weighted потерял 1,38%.

Казахский индекс KASE теряет значительные 2,67%, поскольку экономика Казахстана может пострадать от санкций Запада против России.

Ожидается также падение британского FTSE 100 – на 1,3%, французского CAC 40 – на 1,9%, германского DAX – на 4,26%, пишет издание.

Читайте также
Рубль стал самой волатильной валютой в мире

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России российский фондовый рынок
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 