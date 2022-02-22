Российский фондовый рынок отреагировал падением на войска России в ОРДЛО

Российский фондовый рынок на открытии 22 февраля упал более чем на 9%, следует из информации на сайте Московской биржи. Курс доллара после незначительной коррекции приблизился к 81 рублю и продолжает расти, евро преодолел отметку в 91 рубль, сообщает Forbes.

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Согласно данным фондовых бирж, на открытии торгов во вторник, 22 февраля, индекс Мосбиржи опустился до 2756,46 пункта, что на 9,2% ниже закрытия прошлой торговой сессии. Индекс РТС (Российская Торговая Система) потерял 10,9% и на минимуме составлял 1075,98 пункта.

На момент публикации, 11:44 по Киеву, индекс Мосбиржи частично отыграл падение и составлял 2866,46 пункта, снижаясь на 5,56% ко вчерашнему закрытию. Индекс РТС подрос до 1131,61 пункта (-6,28%).

Курс доллара, накануне превысивший 80 рублей, после незначительной коррекции снова пошел вверх и во вторник приблизился к 81 рублю. На максимуме он торговался по 80,97 рубля. На момент публикации американская валюта стоила 80,09 рубля, подорожав на 0,3%.

Евро подскочил выше 91 рубля и на максимуме торговался по 91,45 рубля, подорожав на 1,4% к закрытию 21 февраля. По данным на 11:19 по Киеву, европейская валюта стоила 90,7 рубля, прибавляя 0,46%.

Российский рынок падает на фоне решения президента РФ Владимира Путина признать независимость так называемых группировок ДНР и ЛНР, а также отправить российские войска в ОРДЛО.

Как отмечают эксперты "БКС Мир инвестиций", участники рынка опасаются дальнейших санкций со стороны Запада, о перспективах которых неоднократно говорили в ЕС и США, которые могут быть объявлены во вторник.

На фоне ухудшения геополитической ситуации рубль вышел на первое место по волатильности среди мировых валют, опередив турецкую лиру, пережившую рекордный обвал из-за политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Азиатские, европейские и американские биржи также отреагировали падением при открытии. Решение Путина заставляет инвесторов по всему миру избегать рисков, что приводит к распродаже активов, отмечает издание Finclub.

Так, японский Nikkei 225 упал на 1,71%, а южнокорейский KOSPI – на 1,35%. В "красной зоне" китайские индексы: CSI 1000 упал на 0,75%, Shanghai – на 0,96%. Гонконгский FTSE China 50 потерял 1,51%, а индекс Hang Seng – 2,88%. Тайвань Taiwan Weighted потерял 1,38%.

Казахский индекс KASE теряет значительные 2,67%, поскольку экономика Казахстана может пострадать от санкций Запада против России.

Ожидается также падение британского FTSE 100 – на 1,3%, французского CAC 40 – на 1,9%, германского DAX – на 4,26%, пишет издание.

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Наталия Фреик

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