Рубль стал самой волатильной валютой в мире

Рубль опередил турецкую лиру и вышел на первое место по волатильности среди мировых валют, после того как президент РФ Владимир Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса. Накануне, 21 февраля, курс доллара впервые с января превысил 80 рублей, сообщает российское РБК, ссылаясь на данные Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Вмененная (то есть ожидаемая рынком) волатильность рубля к вечеру 21 февраля достигала 33,97%. Курс доллара в ходе торгов 21 февраля превышал отметку 79 руб., а иногда — даже 80 руб.

В частности, вмененная волатильность рубля росла одновременно с падением его курса на фоне обострения ситуации на Донбассе и обсуждения признания независимости оккупированных Россией регионов.

Днем 21 февраля показатель составлял 28,78%, после фейковых "сообщений" России о якобы уничтожении "украинских военных" в Ростовской области он вырос до 33,55% и продолжил увеличиваться на фоне заседания Совбеза, посвященного признанию оккупированных регионов.

На фоне обострения геополитической ситуации волатильность рубля приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%. Тогда курс рубля обвалился с 60–65 за доллар до 80 руб. По этому показателю он обошел даже турецкую лиру, пережившую рекордный обвал из-за политики Эрдогана.

Месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%. Российская валюта по этому показателю занимала второе место, уступая турецкой лире (32,6%), пережившей рекордный обвал из-за политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако к 14 февраля волатильность лиры снизилась до 19,75%, а волатильность рубля на фоне роста геополитической напряженности возросла до 24,3%. С тех пор рубль остается лидером среди мировых валют по этому индикатору, отмечает издание.

Вмененная волатильность показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса.

Читайте также: Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Донбассу: позиции Украины, США, России и Китая

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.