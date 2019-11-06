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Вместо килограммов штуки. Таможня меняет метрические стандарты

Вместо килограммов штуки. Таможня меняет метрические стандарты
06.11.2019, 09:24

Несырьевые товары будут оценивать не за 1 кг, а поштучно

Государственная таможенная служба постепенно переходит в оценке товаров с килограммов на штуки. Об этом в Facebook написал глава таможенной службы Максим Нефьодов.

"Я до сих пор удивляюсь, что основная метрика для таможни - это доллары на кг. Причины очевидны - вес легче контролировать, чем другие параметры. Но все равно немного трясет, когда все активно обсуждают стоимость килограмма сумок или ботинок. Тут бы написать "не нами заведено - не нам и менять", но нет, именно нам. Постепенно переводим оценку в "штуки" и т.д.", - написал Нефьодов.

Он отметил, что без учета стоимости импорта безсырьевых товаров таможенная стоимость товаров растет. "По крайней мере, часть этого - это точно детенизация", - считает Нефьодов.

  • На прошлой неделе глава таможенной службы заявил, что весовые комплексы на таможнях более эффективный и дешевый способ борьбы с контрабандой, чем сканеры.

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