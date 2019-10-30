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Весы на таможне эффективнее сканеров, и дешевле - Нефьодов

Весы на таможне эффективнее сканеров, и дешевле - Нефьодов
30.10.2019, 17:10

Глава таможенной службы считает весы более эффективным способом борьбы с контрабандой

Весовые комплексы на таможнях более эффективный и дешевый способ борьбы с контрабандой. Об этом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов во время заседания профильного парламентского комитета в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Мне нужно вообще оценить, насколько сканеры эффективны... Более эффективно обеспечить всех весами. На это нужно 21 млн грн", - сказал Нефьодов. При этом он отметил, что на приобретение одного сканера потребуется около 70 млн грн.

Нефьодов также уточнил, что стратегия развития инфраструктуры таможни предполагает финансирование в размере 1,5 млрд грн на реконструкцию 14 пунктов пропуска.

По его словам, до конца 2020 года Гостаможслуба проведет переаттестацию персонала. При этом Нефьодов  рассчитывает на возможность повышения зарплат таможенников. По его мнению, средняя зарплата инспектора должна составлять 20 000 грн. Для этого потребуется дополнительных 1,22 млрд грн из госбюджета.

  • На прошлой неделе во время посещения таможни в Черновицкой области премьер-министр Алексей Гончарук был возмущен очередями на границе. По его словам, решить проблему могли бы сканеры, но ни один из четырех закупленных еще год назад не работает.
  • 23 октября Кабмин отложил рассмотрение вопроса об усилении ответственности за контрабанду. По словам премьер-министра, правительстве решили еще "подискутировать".
  • 21 октября Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей и отправителей гуманитарной помощи, под видом которой в Украине часто попадает серый импорт.
  • В августе Нефьодов анонсировал, что борьба с контрабандой будет вестись по всем направлениям: в фокусе будут почтовые, контейнерные и автомобильные перевозки. 

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контрабанда максим нефьодов
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