Весы на таможне эффективнее сканеров, и дешевле - Нефьодов

Весовые комплексы на таможнях более эффективный и дешевый способ борьбы с контрабандой. Об этом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов во время заседания профильного парламентского комитета в среду, передает Интерфакс-Украина.

"Мне нужно вообще оценить, насколько сканеры эффективны... Более эффективно обеспечить всех весами. На это нужно 21 млн грн", - сказал Нефьодов. При этом он отметил, что на приобретение одного сканера потребуется около 70 млн грн.

Нефьодов также уточнил, что стратегия развития инфраструктуры таможни предполагает финансирование в размере 1,5 млрд грн на реконструкцию 14 пунктов пропуска.

По его словам, до конца 2020 года Гостаможслуба проведет переаттестацию персонала. При этом Нефьодов рассчитывает на возможность повышения зарплат таможенников. По его мнению, средняя зарплата инспектора должна составлять 20 000 грн. Для этого потребуется дополнительных 1,22 млрд грн из госбюджета.