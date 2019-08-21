Нефьодов рассказал, как будет бороться с контрабандой

В фокусе внимания Государственной таможенной службы (ГТС) в ближайший год будут почтовые, контейнерные, а также автомобильные перевозки на западной границе. Об этом глава ГТС Максим Нефьодов рассказал на встрече с бизнесом в Торгово-промышленной палате, сообщает пресс-служба ТПП.

"Контрабандные потоки взаимозаменяемы. Закрыл одну границу - они переместились на другую. Или из почты переехали в бусики, или из бусов - в карго, или из карго - снова на почту. Нужно работать по всем направлениям, постепенно сжимая и сокращая пропускную способность этих серых, черных каналов", - сказал Нефьодов.

Он также отметил, что особое внимание будет уделено перемещению через границу автомобилей.

"По авто нет единого магического рецепта, но если мы сделаем электронный кабинет для декларанта-физлица с упрощенным доступом и, возможно, без участия таможенного брокера; если мы будем публиковать средние цены, по которым таможня растаможивает аналогичные автомобили; если мы сделаем нормальную систему обработки таможенных деклараций без ручной корректировки, то я уверен, что мы существенно снизим количество жалоб", - подчеркнул Нефьодов.

5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.

Нефьодов пообещал, что новая таможня в Украине будет создана до конца сентября. А пока она не заработает, попоросил писать ему напрямую в Facebook.

Нефьодов рассказал, когда у таможенной службы появятся сотрудники.

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