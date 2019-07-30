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30.07.2019, 09:23

Нефьодов рассказал, когда заработает новая таможня

Нефьодов рассказал, когда заработает новая таможня

Максим Нефьодов пообещал запустить Таможенную службу до конца сентября

Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

"В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал он.

По словам Нефьодова, для будущих работников новой таможни будет разработан специальный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

Напомним, в декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.

16 июля Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу (ГТС) в Едином госреестре юридических лиц.

Таможенную службу возгавил бывшый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победив в конкурсе 25 июня.

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Теги: таможенная служба, максим нефьодов
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