Новую таможенную службу зарегистрировал Минюст

Государственная таможенная служба (ГТС) 16 июля зарегистрирована как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов зарегистрировал Государственную таможенную службу", - написала она.

Нефьодов, который с 15 июля начал работу на должности главы ГТС, также сообщил в Facebook о регистрации юрлица.

Экс-замминистра финансов Макс Нефьодов возгавил таможенную службу, победив в конкурсе 25 июня.

По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службыреалистичен через 2,5 месяца. Он определил пять основных направлений, по которым планирует реформировать ведомство после назначения на должность.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.