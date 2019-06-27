Нефьодов рассказал, как будет реформировать таможню

Победитель конкурса на главу Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов выделил пять основных направлений, по которым планирует реформировать ведомство после назначения на должность: электронная таможня, кадры, инфраструктура, интеграция с ЕС и изменения функционала.

Об этом он рассказал в своей презентации для конкурса на должность главы ведомства.

Е-таможня

Нефьодов планирует переход таможенной службы на "полную электронизацию процессов", чтобы уменьшить субъективизм, облегчить работу инспекторов и ускорить работу. Кроме того, он предлагает разделить структуры на два офиса - фронт и бэк. Чтобы сократить коррупционные риски и разделить "работу с клиентами" и анализ данных.

В блок е-таможни также уделяется внимание Big-data анализу для автоматизированного риск-менеджмента, чтобы прекратить "интуитивный поиск" нарушителей.

В планах также интеграция с базами данных других органов для запуска "единого окна 2.0" и ускорение таможенных процедур, онлайн-доступ общественности к обезличенным данным, использование бизнес-анализа поступлений и проблемных сегментов.

Кадровая политика

Будущий глава ГТС будет инициировать изменения в законодательство и переводить сотрудников на срочные контракты. Он также предлагает постепенное увеличение зарплат до рыночного уровня в регионе и перевод неключевых функций на аутсорсинг.

При этом будут проводиться обязательные регулярные проверки и оценивание сотрудников ГТС.

Таможенная инфраструктура

Чтобы искоренить злоупотребления и улучшить обслуживание, Нефьодов предлагает увеличить инвестиции в таможенную инфраструктуру. Поступления предполагаются как за счет перевыполнения плана, так и за счет использования инструментов государственно-частного партнерства.

Он допускает использование донорских денег для оборудования пунктов пропуска, борьбы с очередями, лучшего сервиса и условий работы.

По мнению Нефедова, таможне необходимы сканеры, автоматический весовой контроль, камеры с возможностью дистанционного управления, автоматическое распознавание номеров авто.

Кроме того, Нефьодов планирует совместно использовать инфраструктуру со смежными ведомствами, возобновить работу таможенных лабораторий, ввести стандарты оборудования и т.д..

Интеграция в таможенную систему ЕС

По мнению Нефьодова, для интеграции в таможенную систему ЕС необходимо гармонизировать законодательство и имплементировать лучшие практики, такие как совместный контроль на границе, обмен информацией, разработать новую редакцию таможенного кодекса и т.д..

Кроме того, необходимо работать в сфере интеллектуальной собственности: централизация опыта и экспертиза в рамках единого подразделения.

В общей системе с ЕС важно и развитие транзитных возможностей. Нефьодов предлагает разработать конвенцию о совместном транзите, электронный документооборот, временные нормативы исполнения формальностей, систему гарантов.

Смена функционала

Для реорганизации структуры и централизации таможенной вертикали Нефьодов предлагает внести изменения в законодательство, чтобы создать единое юрлицо гостаможслужбы.

Для информационная открытость Максим Нефьодов планирует создать интегрированную справочную базу, калькулятор таможенных платежей, binding tariff information вместо предварительных решений.

Кроме того, Нефьодов говорит о создании подразделения риск-менеджмента и авторизированном блокирование рисковых операций.

Еще он предлагает ввести таможенный пост-аудит, баланс процедур на этапе таможенного оформления и пост-таможенного оформления.

Ведущая роль таможни Нефьодов видит в осуществлении контроля товаров, сотрудничестве контролирующих органов. Построение эффективного аудита таможен.

Ранее Максим Нефьодов рассказал, что хочет перевести таможню на контрактную систему.

Напомним, Нефьодов прошел последний этап конкурсного отбора на главу таможни 25 июня. По его результатам бывшего министра экономического развития и торговли рекомендовали Кабмину назначить его главой нового ведомства. По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службыреалистичен через 2,5 месяца.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.