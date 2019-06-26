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26.06.2019, 09:44

Нефьодов рассказал, когда можно запустить таможенную службу

Нефьодов рассказал, когда можно запустить таможенную службу

Запуск таможенной службы возможен через 2,5 месяца, считает Нефьодов

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, считает реалистичным полноценный запуск ведомства через 2,5 месяца. Об этом он сказал агентству Интерфакс-Украина.

"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефьодов.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

До начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры, уточнил Нефьодов.

"До этого - регистрация юр лица... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.

25 июня стал известен победитель государственного конкурса на главу таможенной службы, появившейся в результате реформы Государственной фискальной службы (ГФС). Им стал фаворит конкурса Максим Нефьодов.

В апреле Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на должность главы таможни по заявлению народного депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) Андрея Антонищака.

Экс-глава ГФС Роман Насиров также просил Окружной административный суд Киева отменить конкурс правительства на должности председателей Государственной налоговой и таможенной служб, но суд ему отказал.

24 июня Апелляционный суд разблокировал конкурс.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by. 

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Теги: максим нефьодов, государственная таможенная служба
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