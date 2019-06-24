Суд разблокировал конкурс на главу таможенной службы

Сегодня, 24 июня, коллегия судей Шестого апелляционного административного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную Кабинетом министров Украины по делу №640/6674/19 и постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Основанием для решения послужило то, что истцы не доказали наличие причин для приостановки конкурса.

"Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - НАГС (Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. - Ред.) должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", - говорится в сообщении.

В Минфине напоминают, что к третьему, заключительному этапу конкурса на руководителя ГФС прошли три кандидата - проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов и руководитель общественной организации Центр развития цифровой экономики, эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия должна определить кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ГТС.

После принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока. Согласно ч.5 ст. 23 Закона "О государственной службе" результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса.

На 17 апреля, когда было принято постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении конкурса на руководителя ГТС, прошло 28 дней с даты объявления конкурса.

Напомним, 23 апреля Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на должность главы таможенной службы.

Ранее Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на должность главы таможни по заявлению народного депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) Андрея Антонищака.

Экс-глава ГФС Роман Насиров также просил Окружной административный суд Киева отменить конкурс правительства на должности председателей Государственной налоговой и таможенной служб, но суд ему отказал.

До этого министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что количество желающих заблокировать конкурсы увеличилось. По ее информации, Насиров повторно обратился с иском в Окружной административный суд. Второй иск в суд подал экс-глава управления ГНА в Харьковской области Станислав Денисюк.

Ходатайство правительства о разблокировании конкурса было отклонено судом первой инстанции 25 апреля. Минюста подал апелляцию.