Конкурс на главу таможни приостановлен

Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В министерстве отметили, что комиссия выполнила лишь частично постановление Окружного админсуда Киева, принимая во внимание статью 11 закона о госслужбе.

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Согласно ч.5 ст. 23 закона "О государственной службе" срок подачи документов на конкурс может составлять не менее 15 и не более 30 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса. Результаты конкурса публикуются на позднее 45 календарных дней с этой же даты.

В случае отмены конкурса и стартом нового, соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока, пояснили в Минфине.

"На 17 апреля, когда было принято постановление суда, прошло 28 дней с даты объявления конкурса. То есть когда будет принято решение о возобновлении конкурса, отсчет начнется с 29 дня. Все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остаются в силе", - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что конкурс на должность главы Государственной налоговой службы победил замминистра финансов Сергей Верланов.

Верланова и Максима Нефьодова называли главными фаворитами конкурса на должности глав Налоговой и Таможенной служб соответственно.

Накануне сообщалось, что в Окружной админсуд Киева поступило два иска с требованием заблокировать конкурс на должность главы налоговой.

Ранее этот суд приостановил конкурс на должность главы таможни.