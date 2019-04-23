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Подсчитано 100% бюллетеней. На выборах победил Владимир Зеленский
23.04.2019, 17:51

Конкурс на главу таможни приостановлен

Конкурс на главу таможни приостановлен

Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на главу таможни

Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В министерстве отметили, что комиссия выполнила лишь частично постановление Окружного админсуда Киева, принимая во внимание статью 11 закона о госслужбе.

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Согласно ч.5 ст. 23 закона "О государственной службе" срок подачи документов на конкурс может составлять не менее 15 и не более 30 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса. Результаты конкурса публикуются на позднее 45 календарных дней с этой же даты.

В случае отмены конкурса и стартом нового, соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока, пояснили в Минфине.

"На 17 апреля, когда было принято постановление суда, прошло 28 дней с даты объявления конкурса. То есть когда будет принято решение о возобновлении конкурса, отсчет начнется с 29 дня. Все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остаются в силе", - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что конкурс на должность главы Государственной налоговой службы победил замминистра финансов Сергей Верланов.

Верланова и Максима Нефьодова называли главными фаворитами конкурса на должности глав Налоговой и Таможенной служб соответственно.

Накануне сообщалось, что в Окружной админсуд Киева поступило два иска с требованием заблокировать конкурс на должность главы налоговой.

Ранее этот суд приостановил конкурс на должность главы таможни.

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Теги: Минфин, государственная таможенная служба
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