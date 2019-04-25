Минфин не смог разблокировать конкурс на главу таможни

Судья Окружного административного суда Киева сегодня отказался отменить постановление в обеспечение иска о запрете конкурса на пост главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Пока конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии. Будем апеллировать и бороться дальше за создание прозрачной и профессиональной таможни", - написала Маркарова в Facebook.

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Напомним, 23 апреля Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на должность главы таможенной службы.

Ранее Окружной административный суд Киева приостановил конкурс на должность главы таможни по заявлению народного депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) Андрея Антонищака.

Экс-глава ГФС Роман Насиров также просил Окружной административный суд Киева отменить конкурс правительства на должности председателей Государственной налоговой и таможенной служб, но суд ему отказал.

До этого Маркарова заявляла, что количество желающих заблокировать конкурсы увеличилось. По ее информации, Насиров повторно обратился с иском в Окружной административный суд. Второй иск в суд подал экс-глава управления ГНА в Харьковской области Станислав Денисюк.