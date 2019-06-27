Нефьодов хочет перевести таможенников "на контракт"

Победитель конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы Максим Нефьодов планирует перевести работу таможни на контрактную систему работы. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - ред.) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефьодов.

Он отметил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

По его словам, "уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных Минфином под руководством Александра Данилюка (бывшим министр – Ред.) и Оксаны Маркаровой (действующий министр – Ред.).

"(Еще – Ред.) Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать ", - добавил он.

Напомним, Нефьодов прошел последний этап конкурсного отбора на главу таможни 25 июня. По его результатам бывшего министра экономического развития и торговли рекомендовали Кабмину назначить его главой нового ведомства. По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службы реалистичен через 2,5 месяца.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.