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27.06.2019, 10:51

Нефьодов хочет перевести таможенников "на контракт"

Нефьодов хочет перевести таможенников "на контракт"

Максим Нефьодов хочет перевести таможню на контрактную систему

Победитель конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы Максим Нефьодов планирует перевести работу таможни на контрактную систему работы. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем  трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - ред.) на конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефьодов.

Он отметил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

По его словам, "уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных Минфином под руководством Александра Данилюка (бывшим министр – Ред.) и Оксаны Маркаровой (действующий министр – Ред.).

"(Еще – Ред.) Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать ", - добавил он.

Напомним, Нефьодов прошел последний этап конкурсного отбора на главу таможни 25 июня. По его результатам бывшего министра экономического развития и торговли рекомендовали Кабмину назначить его главой нового ведомства. По прогнозам Нефьодоваполноценный запуск таможенной службы реалистичен через 2,5 месяца.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу (ГФС) на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by. 

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Теги: государственная таможенная служба
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