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Нефьодов: Если на таможне вымогают взятку, пишите мне напрямую

Нефьодов: Если на таможне вымогают взятку, пишите мне напрямую
15.08.2019, 14:59

Глава таможенной службы просит писать ему в Facebook о любых нарушениях в ведомстве

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов предлагает сообщать ему лично о случаях вымогательства, "договорняках", скрытом бизнесе таможенников. Об этом глава новосозданного ведомства написал в Facebook.

"Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в ФБ. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову - это жулики. Сдавайте их мне. Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой" - это мутанты. Сдавайте их Oleksiy Honcharuk [глава Офиса президента Алексей Гончарук], David Braun [кандидат на должность главы фракции Слуга народа Давид Арахамия]", - написал Нефьодов.

Он также предупредил работников таможни. "Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется - вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени ", - подчеркнул Нефьодов.

Кроме того, обратился и к представителям власти: сли кто-то таможенникам звонит из любых органов с "советами" кого и как растамаживать - теперь мы живем по новому и эти советы идут лесом. Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает обращайтесь со своим руководством, пусть они набирают председатель Гостаможслужбы". Если кто-то будет растамаживать то по командам других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую".

  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
  • Нефьодов пообещал, что новая таможня в Украине будет создана до конца сентября. 

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таможенная служба максим нефьодов
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