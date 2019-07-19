Таможня как Макдональдс. Какую реформу задумал Максим Нефьодов

Выступление Максима Нефьодова на встрече с членами Европейской бизнес ассоциации корреспонденту LIGA.net пришлось наблюдать из столовой офиса EBA, которая примыкает к конференц-залу – помещение просто не вместило всех желающих поговорить с новым главой Таможенной службы.

Это уже второе событие за последние две недели, где Нефьодов собирает настоящий аншлаг. Представители бизнеса не скрывают, что возлагают на бывшего замминистра экономики очень большие надежды. Способен ли он что-то изменить в работе ведомства?

Нефьодов не скрывает – он не специалист в таможенном деле, но зато понимает как нужно "менеджерить"» реформу таможни. Первые результаты чиновник ожидает увидеть уже через два года.

Какой будет новая таможня при Нефьодове, с чего он хочет начать и кто будет в его команде? LIGA.net приводит основные тезисы главного таможенника страны.

О структуре таможни

В 2021 году у нас не будет ни одной региональной таможни. Нужно стремиться к более плоской струкутре - 26 отдельных юрлиц должны быть упразднены. Надеюсь, до конца этого года нам удастся изменить Таможенный кодекс.

Работа регионов – это крайне важный вопрос. От того, как закончатся конкурсы на глав региональных подразделений (пока они еще существуют) зависит весь успех нашей реформы.

Если никто из бизнеса – из транспортных, юридических, почтовых компаний – не захочет подаваться на эти конкурсы, я не понимаю, как мы можем обновить наш кадровый потенциал. А это должна быть масштабная замена – если мы поставим одного нового человека, скажем, на Одесскую таможню, подозреваю, что это закончится достаточно трагично.

Как должны работать таможенники

Я хочу сделать таможенников продакт-менеджерами. Вместо функционального подхода, как сейчас, когда одно подразделение занимается нарушениями, а второе – только оформлением, должны существовать продуктовые группы.

Это значит, что если в страну въезжает фура, таможенник знает и понимает буквально все – вплоть до того, где и как спит ее водитель. Такие группы будут существовать для всех направлений или крупных рынков – авиасообщения, почты, контейнерных перевозок, электроники, топливных материалов.

О зарплатах

У меня есть понимание, как за два года решить вопрос зарплат на таможне. Никто не обещает, что в топ-менеджерском составе будут оклады, сопоставимые с частным сектором, но, мне кажется, что на такие должности важно привлекать уже состоявшихся людей, для которых плюс 10 000 гривень к зарплате – это не главный фактор для трудоустройства.

Что касается среднего звена, здесь однозначно нужно повышать зарплаты. Источник денег – в оптимизации. На пограничных таможнях 40% кадрового состава – админперсонал, на внутренних подразелениях его доля еще выше. Это люди, которые начисляют зарплату, пишут пресс-релизы (от которых часто бывает стыдно) и выполняют множество дублирующей работы.

Все это можно оптимизировать вместе с созданием единого юрлица: какие-то функции централизовать, что-то отдать на аутсорс.

О принципе Макдональдса

Часть таможенной инфраструктуры нужно передать на обслуживание местным органам власти. Если конкретный регион считает, что ему нужно больше таможенных переходов – не вопрос, пусть строят, а мы его будем обслуживать по единому стандарту сервиса.

Это такой принцип Макдональдса: имуществом и недвижимостью владеют местные власти, а эксплуатирует их централизованная таможня.

Об источниках коррупции

Отчего возникает коррупция на таможне? Все благодаря невероятному количеству спецификаций товаров в нашем законодательстве. На одной таможне обычные часы могут оформить, как часы, на второй – как браслет, на третьей – как электронику. Это бесконечные возможности для схем. Законодательство нужно менять.

О команде

У меня есть несколько человек, которых я вижу, как минимум, своими советниками, но кто будет заместителями – выяснится на конкурсе. Мы не можем обойти эту бюрократическую ппроцедуру.

Думаю, вопрос с топ-менеджерскими позициями закроем до конца сентября. Пока меня больше интересуют one-day задачи, связанные с созданием новой струткуры. Поэтому сейчас в приоритете бухгалтеры, юристы, финансисты, эйчары и прочие люди, способные решать текущие вопросы. Надеюсь, минимальная команда соберется уже к концу следующей недели.

О себе на новой работе

Я не претендую на звание человека, который лучше всех разбирается в таможенных делах. Я стараюсь максимально быстро учиться, но будем откровенны, в таких структурах руководитель должен быть прежде всего менеджером, знание Таможенного кодекса наизусть – второстепенный вопрос.

Я не собираюсь придумывать гениальные решения и ноу-хау – они уже есть. Аналогично было и с госзакупками – мы не сделали ничего уникального, вопрос был только в том, как реализовать существующие наработки из мировой практики в наших условиях.

С политической точки зрения, это однозначно плохая работа – никто не любит фискалов. И я не могу сказать, что таможня – это моя dream job. Но я убежден, что сейчас у нас есть еще один шанс реформировать фискальную сферу. Первый – открывшийся после Майдана – мы упустили.